İTO 52. Komite Başkanı Saim Aşçı, 2026'yı otomotiv sektörü için 'kırılma yılı' olarak tanımladı. Aşçı, üretim ve stok odaklı yapının yerini yazılım, veri ve sürdürülebilirliğin aldığına dikkat çekti.

İSTANBUL (İGFA) - İTO 52. Komite Kara Taşıtları, Yedek Parçaları ve Ekipmanları Başkanı Saim Aşçı, otomotiv ve aftermarket sektörünün önümüzdeki dönemde köklü bir dönüşüm yaşayacağını belirtti. Aşçı'ya göre sektör artık yalnızca üretim ve stok yönetimiyle değil; veri, yazılım, karbon ölçümü ve çevik tedarik kabiliyetiyle rekabet ediyor.

İçten yanmalı motor merkezli tedarik zincirlerinin yerini hibrit ve yazılım yoğun bir ekosistemin aldığını vurgulayan Aşçı, 'Parça artık tek başına ürün değil; parça, hizmet ve veri birlikte yeni rekabet alanını oluşturuyor' dedi. Güç elektroniği, batarya teknolojileri ve yazılım tabanlı çözümlerin belirleyici olacağını ifade etti.

'2026 BİR KIRILMA YILI'

2026'yı sektör açısından kritik bir eşik olarak değerlendiren Aşçı, yapay zekâ destekli satın alma, karbon ayak izi ölçümü ve sürdürülebilir lojistik uygulamalarının artık zorunluluk haline geldiğini söyledi. Küresel satın alma birlikleri, özel markalı ürünlerin yaygınlaşması ve distribütörlerin ölçek ekonomisiyle güçlenmesi de öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Aynı zamanda Motor Aşin'in CEO'su olan Aşçı, 2026 stratejisini üç sütun üzerine kurduklarını belirterrek, küresel satın alma konsorsiyumlarıyla tedarik gücünü artırmak, sürdürülebilir ve düşük karbonlu tedarik zinciri oluşturmak ve özel markalı ürün portföyünü büyütmek olarak sıraladı. Şirketin, depo otomasyonu ve ERP entegrasyonuyla tüm süreçlerde şeffaflığı artırmayı hedeflediği belirtildi.

'ELEKTRİKLİ ARAÇLAR SERVİSİ BİTİRMEZ, DÖNÜŞTÜRÜR'

Elektrikli araçların servis ihtiyacını azaltmayacağını, aksine dönüştüreceğini vurgulayan Aşçı, batarya, inverter ve şarj sistemleri gibi alanlarda yeni bir servis ve parça yetkinliği doğduğunu söyledi. Bu dönüşümün aftermarket sektörü için önemli fırsatlar barındırdığını ifade etti.

Aşçı'ya göre 2026'da en büyük fırsatlar; satın alma gücünün konsolidasyonu, özel markalarla küresel rekabet ve ERP entegre finansal çözümler olacak. Döviz dalgalanmaları, lojistik maliyetler, jeopolitik riskler ve dijital dönüşüme ayak uyduramayan firmalar ise sektörün başlıca riskleri arasında yer alıyor. Aşçı, 2026'yı 'doğru veri, doğru iş birlikleri ve güçlü yönetişimle sürdürülebilir büyümenin yılı' olarak gördüklerini söyledi.