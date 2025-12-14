Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete'de yayımlanan 2025/10 sayılı tebliğ ile finans, ekonomi ve emtia alanlarında dört yeni ulusal meslek standardı yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) - Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK), ulusal meslek standartlarını içeren 2025/10 sayılı tebliği Resmî Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koydu. Tebliğ ile birlikte finans ve ekonomi sektörlerinde faaliyet gösteren profesyoneller için dört yeni meslek standardı resmen kabul edilmiş oldu.

Tebliğe göre; Finansal Yönetim Uzmanı (Seviye 6), Emtia Ticareti Uzmanı (Seviye 6), Ekonomi Araştırma Uzmanı (Seviye 6) ve Finansal Yönetim Yöneticisi (Seviye 7) yürürlüğe giren meslek standartları oldu.

MYK tarafından açıklanan standartlarla, finans, ekonomi ve emtia alanlarındaki mesleklerin ulusal düzeyde yetkinlik ve yeterlilik kriterleri de belirlenmiş oldu.

Uygulama, mesleklerin profesyonel niteliğini artırması ve işgücü kalitesine katkı sağlaması hedefliyor.

