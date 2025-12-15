Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Ekim ayında inşaat üretimi yıllık bazda yüzde 28 artarken, aylık bazda hafif bir gerileme yaşandı. Bina inşaatı, bina dışı yapılar ve özel inşaat faaliyetlerinde farklı oranlarda değişimler gözlendi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Ekim ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık bazda yüzde 28,0 oranında artış gösterdi.

Alt sektörlerdeki gelişmeler incelendiğinde; Bina inşaatı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 artarken, bina dışı yapıların inşaatı endeksi yüzde 21,8 artış kaydetti. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 29,9 yükseldi.

Aylık değişimlerde ise küçük farklılıklar gözlendi.

Buna göre bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 artış gösterdi. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 0,6 geriledi.

TÜİK verileri, inşaat sektöründe yıllık büyümenin güçlü seyrettiğini, ancak aylık bazda bazı alt sektörlerde dalgalanmalar yaşandığını ortaya koydu.