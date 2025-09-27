Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah itibariyle petrol akışı yeniden başladığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır.” ifadelerine yer verdi.