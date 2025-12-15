BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Oda'nın yeni üyeleriyle bir araya geldi. İş kurmanın ve üretmenin her zamankinden daha değerli olduğunu vurgulayan Burkay, BTSO'nun vizyoner projeleriyle Bursa'nın ve Türkiye'nin geleceğine yön verdiklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 'Üye Bilgilendirme Toplantısı' kapsamında Oda'nın yeni üyeleriyle buluştu. Yaklaşık 60 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük odaları arasında yer alan BTSO'nun yürüttüğü projeler hakkında bilgi veren Burkay, girişimcilerin yaptığı her yatırımın yalnızca kendi işletmelerine değil, Bursa ve Türkiye'nin geleceğine katkı sunduğunu ifade etti.

Konuşmasında iş dünyasının zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Burkay, 'Bugün iş kurmak, yatırım yapmak ve üretime yönelmek her zamankinden daha kıymetli. Sizin girişimleriniz bu şehrin ve ülkemizin yarınlarına güven veren meşalelerdir' dedi.

'BURSA BÜYÜRSE TÜRKİYE BÜYÜR'

BTSO'nun çalışmalarını 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' vizyonuyla sürdürdüklerini dile getiren Burkay, Oda'nın 16 makro projeyle başladığı yolculuğunu bugün 60'ı aşkın proje ile sürdürdüğünü söyledi. BTSO'nun üretimden ihracata, insan kaynağından teknolojiye kadar her alanda üyelerine dokunan bir yapıya dönüştüğünü vurguladı.

BTSO'nun yalnızca belge verilen bir kurum olmadığını ifade eden Burkay, 'Burası iş dünyasının buluştuğu, ortak aklın oluştuğu ve sorunların çözüme dönüştüğü bir merkezdir' dedi. Yapay zekâ, dijitalleşme, e-ticaret ve yeşil dönüşümün yeni dönemin belirleyici başlıkları olduğunu kaydeden Burkay, BTSO'nun eğitimden teknolojiye, ihracattan istihdama kadar geniş bir yelpazede projeler geliştirdiğini anlattı.

YENİ ÜYELERDEN BTSO PROJELERİNE TAM NOT

Toplantıya katılan yeni üyeler, BTSO'nun projelerini vizyoner ve yol gösterici bulduklarını ifade etti. Üyeler, TEKNOSAB, GUHEM, Bursa Business School ve BUTEKOM gibi projelerin Bursa için büyük kazanımlar olduğunu vurgulayarak, bu çalışmalara aktif katkı sunmak istediklerini dile getirdi.

Toplantının sonunda BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Oda'ya katılan her yeni üye adına BTSO Hatıra Ormanı'na fidan dikildiğini hatırlatarak, en genç BTSO üyesine fidan sertifikasını takdim etti.