Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), finansal raporlama, tablo sunumu ve tekdüzen hesap planı tebliğlerinde değişiklik yaptı. 15 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle, yeni kuralların uygulanması 1 Ocak 2027'ye ertelendi.

ANKARA (İGFA) - Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerini ilgilendiren üç önemli düzenleme, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SEDDK tarafından hazırlanan değişiklikler, sektördeki finansal raporlama yükümlülüklerini bir yıl erteleyerek şirketlere geçiş süresi sağladı.

Buna göre Finansal Raporlamalar Yönetmeliği'nde 2007 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklenerek, 2023'te yapılan bazı değişikliklerin (madde 4, 5 vb.) uygulanması 1 Ocak 2027'ye ertelendi. Bu tarihe kadar eski hükümler geçerli olması kararlaştırıldı.

Finansal Tabloların Sunumu Tebliği'nde Değişiklik kapsamında ise; 2023 tarihli tebliğin geçici 1. maddesindeki '2026' ibaresi '2027' olarak değiştirildi.



Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı Tebliği'ndeki değişiklik ise, 2023 tarihli tebliğin 7. maddesindeki '1/1/2026' ibaresi '1/1/2027'ye güncellendi.

Bu erteleme, sektördeki şirketlerin yeni standartlara uyum için ek süre kazanmasını sağlayacak. SEDDK yetkilileri, değişikliğin uluslararası finansal raporlama standartlarına (UFRS) geçiş sürecini kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.