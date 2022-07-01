Kabotaj Bayramı Silivri'de törenle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin karasularında hâkimiyet kurduğu, denizlerindeki bağımsızlık ve istiklalini tüm dünyaya ilan ettiği Kabotaj Kanunu’nun 96’ncı yıl dönümü, Silivri’de düzenlenen törenle kutlandı. Törene; Silivri Kaymakamlığına vekaleten Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, Silivri İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Telat Deniz, Silivri Emniyet Müdürü Cemil Erim, Silivri Liman Başkanı Rıdvan Memiş, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve basın mensupları katıldı. Atatürk Meydanı’nda saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan tören, Silivri Liman Başkanı Rıdvan Memiş’in günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Geçtiğimiz yıllara oranla etkinliğe daha yoğun katılım gösteren sivil tekneler saygı duruşuna siren çalarak eşlik etti. Ardından Silivri Liman Başkanı Rıdvan Memiş, meydanda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Tören, protokol üyelerinin tekne ile denize açılarak, deniz şehitlerini anmak için çelenk bırakmalarının ardından sona erdi.