CHP Sapanca’da Gençler Bayrak Değişimi yaptı
1 yıldır görevi üstlenen Özge Bozkurt görevini yönetim arkadaşı Mert Yıldırım’a devretti.
Özge Bozkurt ‘yeni görevi yol arkadaşımız Mert Yıldırım’a hayırlı olsun, bu kararı yönetim olarak aldık. Görevini en iyi şekilde yerine getireceğinden şüphepimiz yoktur. Yolu başarılar ile dolu olsun’ dedi.
Göreve yeni atanan Mert Yıldırım ise ’ Bir yıldır Gençlik Kolları Sapanca İlçe Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten. 27 Ekim 2022 tarihinde Sapanca Gençlik Kolları Başkanımız Özge Bozkurt'un görevden ayrılması sonucu İl Gençlik Kolları Başkanımız ve Gençlik Kolları Genel Merkezimizin de almış olduğu kararla Sapanca İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Mert Yıldırım atanmış bulunmaktadır . Özge Başkanımıza geçtiğimiz dönemde gençlik kollarımıza yaptığı hizmetler ve çalışmaları için sonsuz teşekkür ederiz.‘ Sapanca İlçe Gençlik Kolları olarak şu andan itibaren tek hedefimiz var. Partimize kazandıracağımız yeni genç yoldaşlarımız ile sokak sokak gezerek partimiz ve politikalarımızı anlatacağız. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi ''Bütün ümidim gençliktedir.'' sözüyle hareket edeceğiz. dedi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016