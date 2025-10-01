Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Kahraman, göreve başladığı günden bu yana sahada incelemelerde bulunmaya ve çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi almaya devam ediyor. İlçedeki spor tesislerinde ve tanzim satış noktasında incelemelerde bulunan Kahraman, tüm hizmetleri kesintisiz olarak

sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Hasan Mutlu’nun başlattığı tüm hizmetleri kesintisiz olarak sürdüreceklerini belirten Kahraman, “Bize görev veren Bayrampaşalı komşularımıza karşı sorumluluklarımız var. Bugüne kadar halkımıza sunduğumuz hizmetleri aksatmadan sürdürmeye ve ilçemizi her alanda ileri götürmeye devam edeceğiz.” dedi.