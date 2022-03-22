AKP'li Başkandan Atatürk'ün sözleriyle 'Yaşlılar Haftası' mesajı

Ak Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ ün sözlerini hatırlattı. AKP İl Başkanı Tatlı- "Sevgi ve saygıyı hak eden, bizleri yetiştiren çınarlarımızın, 18–24 Mart “Yaşlılar Haftasını” kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşlılık süreci de kaçınılmazdır. Her yaşın bir güzelliği olduğu gibi yaşlılıkta hayatın en güzel yanlarındandır" dedi.

Ak Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, Mustafa Kemal Atatürk’ ün “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kudretiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.” sözüyle devam ettiği mesajında şu mesajları verdi:

Atatürk"ün Sözlerinden yaşlılarımızın bizim için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamaktayız. Yaşlılarımız, milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen, değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, toplumsal hayatımızın en kıymetli hazinelerindendir. Tecrübelerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz, bizlere her konuda yol gösteren değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. İnancımız çerçevesinde yaşlılara büyük değer verilerek, “ Küçüğüne merhamet etmeyen, büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir.” Hadis-i Şerif’i dinimizin yaşlılara verdiği önemi ve değeri göstermektedir.

Yaşlılarımıza günümüzde gösterilecek olan sevgi ve saygı, toplumsal huzuru ve milli birliği arttıracaktır. Onların toplumla bütünleşmelerini ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamak hepimizin görevidir.

Bu duygularla, tüm yaşlılarımızın “Yaşlılar Haftası” nı kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini Allah’tan temenni ediyorum."

