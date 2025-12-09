Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği (YEKA)'nde değişiklik yapıldı. Önlisans süreci, pay devri ve uygulama usullerinde önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', bugün Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, yenilenebilir enerji yatırımlarının süreçlerini sadeleştiren ve uygulamada karşılaşılan bazı belirsizlikleri ortadan kaldıran önemli hükümler içeriyor.

Yönetmeliğin 3'üncü maddesi yeniden düzenlenerek, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği'nin 5346 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesine dayanılarak hazırlandığı açık şekilde hükme bağlandı.

ÖNLİSANS BAŞVURU SÜRECİNDE YENİ DÜZENLEME

12'nci maddede yapılan değişiklikle; önlisans başvurusu yapmaya hak kazanan tüzel kişilerin ve bağlantı kapasitesinin EPDK'ya bildirilmesi, bildirimden itibaren 15 iş günü içinde EPDK'ya önlisans başvurusu yapılması zorunluluğu netleştirildi.

Ayrıca maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılırken, dördüncü fıkrada bedellere ilişkin hükme 'mücbir sebepler haricinde' ibaresi eklendi. Beşinci fıkradaki '3 aylık süre' ifadesi çıkarılarak, sürecin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre yürütüleceği belirtildi.

PAY DEVRİ İÇİN YENİ USUL

Yönetmelik değişikliğinde 16'ncı madde de tamamen değiştirilerek, yenilenebilir enerji yatırımlarında pay devrine ilişkin süreç yeniden düzenlendi.

Buna göre, yarışmayı kazanan şirketin doğrudan ortaklık yapısındaki değişiklikler, tesis tamamen işletmeye alınana kadar Bakan onayına tabi olacak. Tesis işletmeye alındıktan sonra yapılacak ortaklık yapısı değişikliklerinde ise Bakanlığa bildirim yapılması yeterli olacak.