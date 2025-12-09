Türkiye kozmetik sektörü, 2025'i saç, cilt bakımı ve kişisel hijyen kategorilerinde yıl boyunca devam eden güçlü talebin etkisiyle 1,7 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamıyla kapatmaya hazırlanıyor.

ANTALYA (İGFA) - KÜAD (Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği), sektörün bu ivmesinin, 15-17 Aralık 2025'te Antalya'da düzenlenecek 9. Uluslararası Kozmetik Kongresi'nin teması olan 'Holistik Kozmetik' yaklaşımıyla doğrudan örtüştüğünü ve Türkiye'nin yalnızca üretimde değil, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında da bölgesel bir merkez hâline geldiğini vurguluyor.

Kongre programı; bütünsel güzellik anlayışından sürdürülebilir üretim modellerine, dijital etiketlemeden etik formülasyon süreçlerine kadar uzanan kapsamıyla, ihracattaki büyümeye paralel şekilde sektörün dönüşüm yolunu şekillendiriyor.

Türkiye'nin kozmetik sektörünün artık sadece üretim kapasitesiyle değil, sürdürülebilirlik kültürü, inovasyon becerisi ve bütünsel bakış açısıyla bölgesel bir güç hâline geldiğine dikkati çeken KÜAD Kongre Başkanı Fuat Arslan, ihracatta 1,7 milyar dolar seviyesini aşmak değerli bir başarı; son beş yılda istikrarlı biçimde artan dış ticaret performansı da bu yükselişin kalıcı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Antalya'da gerçekleştirilen 9. Uluslararası Kozmetik Kongresi'nin yalnızca yılın akademik ve sektörel buluşması olmadığını ifade eden Başkan Arslan, 'Türkiye kozmetiğinin geleceğini şekillendiren stratejik bir çalışma masası niteliği taşıyor. Üç gün boyunca AB mevzuat güncellemelerinden yeşil dönüşüm politikalarına, dijital etiketlemeden inovatif formülasyon tekniklerine kadar geniş bir yelpazede hem sektör hem de akademi tarafından paylaşılan bilgiler, önümüzdeki beş yılın yol haritasını belirleyecek. Ar-Ge, sürdürülebilir üretim, ihracat stratejileri, tüketici eğilimleri ve global pazarlarda konumlanma gibi başlıkların çok disiplinli bir bakışla ele alınacağı bu kongre, Türkiye kozmetiğinin geleceğini belirleyecek dönüşümün ortak akılla tartışıldığı en önemli platform olacak.' diye konuştu.