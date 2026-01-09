Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılının ilk Gıda Kamuoyu Duyurusu'nu yayımladı. 2025'te yapılan denetimlerde 121 gıda ürününün sağlığı tehlikeye düşürdüğü, bin 208 üründe ise taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yeni yılın ilk Gıda Kamuoyu Duyurusunu yayımlanarak, gıda güvenliğine yönelik denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, tarladan sofraya kadar gıda arz zincirinin her aşamasında vatandaşların yanıltılmaması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

2025 yılı boyunca gerçekleştirilen resmi kontroller kapsamında alınan numunelerin analizleri sonucunda, sağlığı tehlikeye düşürecek nitelikte 121 gıda ürünü belirlendiği belirtilen açıklamada, ayrıca bin 208 gıda ürününde taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edildiğini duyuran Genel Müdürlük, şeffaflık ilkesi doğrultusunda söz konusu ürünleri 'Güvenilir Gıda' internet sitesinde yayımlayarak vatandaşların bilgisine sunmaya devam edeceklerini aktardı.

Bakanlık, vatandaşları duyuruları takip etmeleri ve şüpheli ürünleri ilgili mercilere bildirmeleri konusunda uyardı.

İşte yılın ilk sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ile taklit veya tağşiş yapılan gıdaların listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz