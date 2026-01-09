Bursa Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak 10-11 Ocak 2026 tarihleri arasında kent genelinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurdu. Ulaşımda aksamalar ve çatı uçmaları gibi risklere karşı uyarı yapıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelini kapsayan kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısında bulundu.

Açıklamaya göre, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.00'ten başlayarak 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 09.00'a kadar rüzgârın güney ve batı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına şeklinde (50-70 km/saat), yer yer ise kuvvetli fırtına olarak (80-90 km/saat) esmesi bekleniyor. Valilik açıklamasında, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere dikkat çekildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından tedbirli olmaları istendi.

Ayrıca, belirtilen tarihlerde zorunlu olmadıkça motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet ve scooter gibi araçlarla trafiğe çıkılmaması gerektiği vurgulandı. Zorunlu hâllerde ise azami dikkat gösterilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının önem arz ettiği ifade edildi.