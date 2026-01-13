İzmit'in Kuruçeşme semtinde riskli olduğu için yıkılan Merkez Camii'nin yerine yenisinin yapılması için inşa çalışmaları başlamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile inşa edilen Yeni Kuruçeşme Merkez Camii'nin ilerleme oranı yüzde 24 seviyesine geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ibadethanelere destek olmaya devam ediyor. Risk barındırdığı için yıkılan İzmit Kuruçeşme Merkez Camii de bu kapsamda yeniden inşa ediliyor. Toplam 90 milyon liraya mal olacak camide zeminin daha sağlam olması için 93 adet fore kazık çakıldı. Temel üstü dolgunun zeminine oturan döşeme betonun döküldüğü projede bodrum kat kolon imalatları tamamlandı. Şuan yapının birinci kat zemin döşeme kalıp kurulumu devam ediyor.

2 BİN 75 METREKARE İNŞAAT ALANI

400 günde inşaatının tamamlanması planlanan proje, toplamda 2 bin 75 metrekare inşaat alanına sahip. Caminin 871 metrekare olan taban oturumunda 165 kişi kapasiteli çok maksatlı salon, Kur'an Kursu, bay-bayan wc, abdesthane, temizlik odası, engelli wc, görevli odası, 567 metrekarelik harim katında 492 kişi kapasiteli camii (harim), giriş revakları, son cemaat mahalli, müezzin mahfili, hanımlar bölümü, yan sahınlar, ön sahın, 235 metrekare alana sahip mahfil katında 153 kişi kapasiteli mahfil, 391 metrekare alana sahip olan avluda ise 14 metrekarelik şadırvan yer alacak.

BİN 91 KİŞİ İBADET EDEBİLECEK

Cami de 810 kişi kapalı alanda, 281 kişi ise açık alanda olmak üzere bin 91 kişi ibadet edebilecek. Yerden ısıtma, sıcak su, ısı geri kazanım sistemleri gibi birçok özelliği içerisinde barındıracak olan cami, Türk mimarisine uygun ve aynı zamanda modern imkânlarla vatandaşlara hizmet verecek.