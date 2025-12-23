Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sona erdi. Net asgari ücret yüzde 27 artışla 28 bin 75 TL olurken, destek bin 270 liraya çıkarıldı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından 2026 yılı asgari ücret kararını açıkladı.

Sosyal diyalog vurgusu yapan Bakjan Işıkhan, işçi ve işveren kesimleriyle hassasiyetle yürütülen çalışmalar sonucunda net asgari ücretin yüzde 27 artışla 28 bin 75 Türk Lirası olarak belirlendiğini duyurdu.

Kayıtlı istihdamı ve çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik adımların süreceğini belirten Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Desteği'nin 2026 yılı itibarıyla bin 270 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, yeni düzenlemenin çalışanlar, işverenler ve ülke ekonomisi için hayırlı olmasını diledi.