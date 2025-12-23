Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 2025 Kasım Ayı Hazır Beton Endeksi raporunu açıkladı. Endeks, alt göstergelerde sınırlı toparlanmaya işaret etse de kritik eşik seviyesini aşamadı; inşaat sektöründe güven hâlâ düşük.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 2025 Kasım Ayı Hazır Beton Endeksi raporunu yayımladı. Buna göre, endeksin alt göstergeleri yıl boyunca eşik seviyenin altında dalgalı bir seyir izledikten sonra son aylarda sınırlı bir toparlanma gösterdi.

Kasım ayında endeksler bir önceki aya göre belirgin bir değişim göstermedi; Faaliyet Endeksi yüzde 0,6, Hazır Beton ve Beklenti Endeksleri ise yüzde 0,3 oranında artarken, Güven Endeksi yüzde 0,1 gerileyerek tek negatif endeks oldu.

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, raporu değerlendirirken, 'Hazır Beton Endeksi alt endekslerdeki sınırlı toparlanmaya paralel yatay bir görünüm sergilemiş, kritik eşik seviyesine yaklaşmış ancak üzerine çıkamamıştır. Bu durum, inşaat sektöründe önceki yılın aynı dönemine kıyasla daha olumlu bir tablo oluştuğunu ancak iyileşmenin düşük oranlı ve kırılgan olduğunu gösteriyor' dedi.

Ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Işık, TÜİK'in Kasım 2025 Güven Endeksi sonuçlarına da dikkat çekti. İnşaat sektörü Güven Endeksi 84,9 seviyesine yükselmiş olsa da hâlâ negatif sınırın altında kalıyor ve sektörde güvenin görece zayıf olduğunu ortaya koyuyor. Buna karşılık hizmet sektörü 111,8, perakende ticaret sektörü 114,2 ve genel ekonomik güven endeksi 99,5 ile inşaata kıyasla çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşti.

Konut satış verilerine de değinen Başkan Işık, Ekim 2025'te 164 bin 306 konut satıldığını ve bunun yılın en yüksek aylık satışı olduğunu hatırlattı. Kasım ayında satışlar 141 bin 100'e gerileyerek geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 düşüş gösterdi. Işık, 'Bu hafif gerileme, hâlâ yüksek faiz ve artan maliyetler nedeniyle talebin baskı altında olduğunu gösteriyor. Gelecek dönem satışlar, kredi koşulları ve gelir beklentilerindeki değişime duyarlı olacaktır' değerlendirmesinde bulundu.