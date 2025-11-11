Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gence'den havalanan ve Gürcistan topraklarına düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağındaki şehit askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

AZERBAYCAN (İGFA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajda, 'Gence'den havalanan ve Gürcistan topraklarına düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerimizin acısını derinden duyduk' ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, mesajında, 'Bu acılı günde, acınızı paylaşıyor ve şahsım ve Azerbaycan halkı adına, size, merhumların ailelerine, yakınlarına ve kardeş Türkiye halkına en içten taziyelerimi sunuyorum. Ruhları şad olsun' diyerek şehitler için taziye dileklerini iletti.

https://twitter.com/presidentaz/status/1988236256803725793