Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Düzce Merkez İlçe Kongresi'nde partililer tarafından sloganlarla karşılandı. Ağıralioğlu, konuşmasında 'tarihin yüklediği sorumlulukla yola çıktıklarını' vurguladı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Düzce Merkez İlçe Kongresi'ne katılmak üzere geldiği 18 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda yoğun ilgiyle karşılandı. Salona girişinde çok sayıda vatandaş 'Düzce Ovası Yavuz Başkanın Yuvası' sloganlarıyla Ağıralioğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Partililere hitap eden Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin kuruluşundan itibaren iddialı bir siyasi yürüyüş başlattığını ifade etti.

'1 yaşına girmiş bir parti, kendi yaşına değil milletinin 5 bin yıllık tarihinin izine basa basa büyür.' diyen Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin yalnızca bir siyasi mücadele aracı olarak kurulmadığını söyledi.

Ağıralioğlu, konuşmasında, 'Bu partiyi Türk milletinin güçlü yarınları, Cumhuriyet'in bıraktığı vatan emaneti, bayrak ve devletimizi yaşatmak sorumluluğuyla kurduk. Çocuklarımızın hayallerini koruyan bir iradeyle yolumuza devam ediyoruz.' dedi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut Merkez İlçe Başkanı Muhammed Doğan Kaya, delegelerin oylarıyla yeniden seçilerek güven tazeledi.