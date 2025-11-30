MHP Genel Merkezi, 'Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda Üç Hilalin Aydınlığında Engelsiz Yarınlara' programına ev sahipliği yaptı. Etkinlikte partili ve partisiz çok sayıda duyarlı kadın bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul'un öncülüğünde düzenlenen etkinlik, partinin Genel Merkez binasında gerçekleştirildi. Programda, engellilere yönelik farkındalık ve toplumsal katılımın artırılması hedeflendi.

Prof. Dr. Yurdakul, programın başarıyla gerçekleşmesinde emeği geçen katılımcılara ve destek verenlere teşekkürlerini iletirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selam ve mesajlarını da aktardı.

Etkinliğe MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da katılım gösterdi. Program, partili ve partisiz kadınların yoğun ilgisiyle tamamlandı.