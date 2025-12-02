Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel, Türkiye'nin birçok bölgesinde art arda yaşanan gıda zehirlenmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak ciddi uyarılarda bulundu. Gürsel, son haftalardaki olayların artık 'sıradan bir halk sağlığı sorunu değil, yapısal bir gıda güvenliği krizinin işareti' olduğunu söyledi.

BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel, Türkiye'nin derin bir gıda güvenliği kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, 'Mevcut denetim sistemi yetersiz, erken uyarı mekanizması kurulmadan risk büyümeye devam edecek' dedi.

Başkan Gürsel, cezaevleri, öğrenci yurtları, oteller, fabrikalar ve zincir market ürünlerinde yaşanan zehirlenmelerin mevcut denetim sisteminin yetersizliğini ortaya koyduğunu dile getirdi. Türkiye genelinde 7.500-8.000 kontrolörün milyonlarca işletmeyi denetlemek zorunda bırakılmasının sahadaki yükü 'yönetilemez' hale getirdiğini belirtti.

Laboratuvar süreçlerindeki gecikmeler, yavaş işleyen geri çağırma mekanizmaları ve ulusal bir erken uyarı sisteminin hâlâ kurulamamış olması nedeniyle benzer vakaların tekrarlandığını ifade eden Gürsel, özellikle toplu yemek sektöründeki denetimsizliğin büyük risk oluşturduğunu söyledi. Artan zehirlenme vakalarının toplumda ciddi güvensizlik yarattığını vurgulayan Gürsel, ailelerin çocuklarını emanet ettikleri kurumlar konusunda kaygı duyduğunu, turizmde yaşanan zehirlenmelerin ise hem ülke imajına hem de ekonomiye zarar verdiğini dile getirdi.

GÜRSEL'DEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Gürsel, gıda güvenliğinin yalnızca sağlık değil, aynı zamanda 'ahlâki ve stratejik bir milli güvenlik meselesi' olduğunu belirterek, 'Ulusal erken uyarı sisteminin kurulması, soğuk zincirin dijital izlenebilirliği, toplu yemek tedarik zincirinin bağımsız denetime alınması, şeffaf ve düzenli raporlama sistemlerinin hayata geçirilmesi' yönündeki önerileri sıraladı.

Türkiye'nin gıda güvenliğinin ciddi risk altında olduğunu belirten Gürsel, 'Halkın sofrası korunmalı; helal, temiz ve güvenli gıdaya erişim garanti altına alınmalıdır' dedi.