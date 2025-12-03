MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün'e verdiği röportajın ikinci bölümünde Türkiye'nin terörle mücadelesi, milli birlik politikaları ve bölgesel gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi'ne verdiği kapsamlı röportajın ikinci bölümünde Türkiye'nin terörle mücadele stratejisine ve 'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Türkiye'nin bölücü terör belasından kurtulma kararlılığını sürdürdüğünü belirterek, 'Kazanan Türkiye ve Türk milleti olacak' dedi.

Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefini sabote etmeye çalışan çevrelere karşı milletin sağlam duracağını ifade ederek, 'Kim ki 'Terörsüz Türkiye'den rahatsızsa bir karanlık, bir kurnazlık, bir kumpas içindedir' sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

'ŞEHİT AİLELERİNİN VE GAZİLERİN BAŞINI ÖNE EĞDİRMEYİZ'

Şehit aileleri ile gazilerin endişe etmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, 'Pazarlık içinde değiliz, al-ver sürecine kapalıyız. Türkiye'nin egemenlik hukukunu ve Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini zedeleyecek hiçbir yanlışın içinde Cumhur İttifakı olarak yer almayız' ifadelerini kullandı.

'KÜRT KARDEŞLERİMİN TERÖRLE BAĞI YOK'

Kürt vatandaşlara yönelik olumlu mesajlarını yineleyen Bahçeli, terörden uzak duran her bireyin Türkiye Cumhuriyeti'nin şefkatiyle buluşacağını belirtti.

'Farklı sebeplerle kandırılan ancak suça bulaşmamış herkes ailesiyle kucaklaşmalı. Biz hep birlikte Türkiye'yiz, hepimiz Türk milletiyiz' diyen Bahçeli, ayrımcılığa ve dışlayıcı söylemlere karşı net bir duruş sergiledi.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1996092881296093524

SDG/YPG'YE ÇAĞRI: 'İMRALI'NIN ÇAĞRISINA RİAYET ETMELİ'

Bölgesel gelişmelere de değinen Bahçeli, Suriye'nin kuzeydoğusundaki SDG/YPG unsurlarının henüz silah bırakmadığını belirtti. İmralı'dan yapılan çağrının, PKK ve tüm bileşenleri kapsadığını söyleyen Bahçeli, örgütün Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart mutabakatına uyması gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' temasıyla düzenlenen 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'nın 81 ilde başarıyla tamamlandığını belirterek, sahadan çok olumlu geri dönüş aldıklarını dile getirerek, 'Her insanımıza temas ettik. Milletimizin taleplerini dinledik, sorunlara çözüm aradık' dedi.

Toplumsal uyumun güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, milli birlik kavramının Ziya Gökalp ve Erol Güngör'ün düşünce çizgisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

'Tek yüreğiz, tek bileğiz, tek milletiz' diyen Bahçeli, Türkiye'nin kutlu bir yeniden doğuş sürecinde olduğunu söyledi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE, GÜÇLÜ VE GÜVENLİ BİR GELECEKTİR'

Röportajın sonunda Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye, güçlü ve güvenli Türkiye'dir. Terör sorununu çözecek, bölücülük damarını kesin olarak keseceğiz. Şehit aileleri kaygılanmasın, gazilerimiz korkuya kapılmasın' diyerek terörle mücadelede kararlılığı yineledi.

Saha çalışmalarının hız kesmeden süreceğini belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Hiç kimseyi dertleriyle baş başa bırakmayacağız. Siyasetimizin öznesi insandır, nesnesi devlettir, yüklemi demokrasidir' sözleriyle mesajını tamamladı.