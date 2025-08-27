Yarına Şans Ver Derneği (YASAV), Büyük Taarruz’un 103. yıldönümü kapsamında Afyon Kocatepe’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Zafer Yürüyüşü'ne katıldı.BURSA (İGFA) - Türk milletinin bağımsızlığı için verilen mücadelenin en önemli simgelerinden biri olan Büyük Taarruz’un 103. yılında Türk ordularının 26 Ağustos 1922’de Çakırözü köyünden Kocatepe’ye izlediği güzergahta 'Zafer Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Tarihi Tören Takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe Türkiye’nin dört bir yanından binlerce vatandaş katıldı.

Düzenlenen yürüyüşe YASAV Kurucu Başkanı Emire Cantürk Eren, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Tolga Kornoşor, Osmangazi Kent Konseyini temsilen Hatice Gündüz ve Zeynep Yıldırım, Ertuğrul Mahallesi Muhtarı Naciye Akemiş, YASAV Uludağ Atletik Spor Kulübü Kız Basketbol Takımı Sporcuları ve YASAV Dernek üyeleri, atalarının cesaret ve vatan sevgisini anmak için düzenlenen yürüyüşte büyük bir coşkuyla yer aldı.

"BİR ŞÜKRAN VE GURUR YOLCULUĞUYDU"

Zafer Yürüyüşü'ne dair görüşlerini paylaşan YASAV Kurucu Başkanı Emire Cantürk Eren, şunları söyledi :

“25 Ağustos Zafer Yürüyüşü bizim için sadece bir etkinlik değil, bir vefa, bir şükran ve bir gurur yolculuğuydu. 103 yıl önce bu topraklarda yazılan destanın izinde yürürken, her adımımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını kalbimizde hissettik. O gecenin sessizliğinde, meşalelerimizle aydınlattığımız yolda, onların azmini, kararlılığını ve vatan sevgisini yeniden yaşadık.

YASAV ailesi olarak; üyelerimiz, misafirlerimiz ve geleceğin umudu sporcu kızlarımızla birlikte bu anlamlı yürüyüşe katılmak, bizlere hem geçmişin sorumluluğunu hem de yarınlara olan borcumuzu bir kez daha hatırlattı. Hep birlikte, gururla ve coşkuyla yürüdük; hem atalarımızı andık hem de yarınlara umut ektik.

Bu özel gecede bizlerle olan, kalbi bizimle atan herkese derneğim ve şahsım adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Zaferin yolunda yürümeye ve yarınlara şans vermeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinlik kapsamında dernek üyeleri ve katılımcılar, Büyük Taarruz’un hazırlık sürecinde önemli bir yere sahip olan ‘Şuhut Atatürk Evi’ni de ziyaret ederek, tarihi atmosferi yerinde yaşama ve dönemin ruhunu daha yakından hissetme imkanı buldular.