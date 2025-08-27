Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ile koordineli olarak 5 kırsal mahallede 36 milyon 500 bin TL maliyetle yol yapım çalışmalarına başladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşımın iyileştirilmesi, vatandaşların güvenli ve modern yollara kavuşması için yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ile koordineli olarak 5 kırsal mahallede 36 milyon 500 bin TL maliyetle yol yapım çalışmalarına başladı.

5 KIRSAL MAHALLEDE ÇALIŞMA YAPILACAK

Menteşe Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında İkizce-Kozağaç yolunda 2 bin 700 metre, Çırpı-Maden Ocağı yolunda bin metre, Kozağaç-Baraj yolunda 16 bin metre, Çiftlik-Yerkesik yolunda ise 7 bin metrelik güzergâhta zemin düzenleme, plentmiks temel serimi ve birinci kat sathi kaplama imalatları gerçekleştirilecek.

CEMAL DUMANOĞLU: “36 MİLYON 500 BİN TL’LİK YOL YAPIM ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli Cemal Dumanoğlu, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal yollarımıza verdiğimiz önem doğrultusunda Menteşe ilçemizde toplamda 36 milyon 500 bin liralık yatırımla yol yapım çalışmalarımıza başladık.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın kırsal yollarda da güvenli ve konforlu ulaşıma verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımıza Menteşe ilçemizde devam ediyoruz.” diye konuştu.