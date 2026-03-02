Maltepe Belediyesi, Yaşar Kemal'in vefatının 11. yılında, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlediği anma etkinliği kapsamında 'Yaşar Kemal Romanlarında Direniş, İsyan ve Toplumsal Adalet' panelini gerçekleştirdi. Panelde, Yaşar Kemal'in edebiyatı ve ideolojisi üzerine derinlemesine bir tartışma yapıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yaşar Kemal için, vefatının 11. yılında, adını taşıyan Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, 'Yaşar Kemal Anma Haftası' adı altında gerçekleşti ve 'Yaşar Kemal Romanlarında Direniş, İsyan ve Toplumsal Adalet' başlıklı panelle taçlandı. Panelde, eleştirmen-yazar Ömer Türkeş, akademisyen-yazar Dr. Ece Onural ve eleştirmen-yazar Semih Gümüş konuşmacı olarak yer aldı.

DİRENİŞ VE İSYANIN SİMGESİ: İNCE MEMED

Panelin ilk konuşmacısı olan eleştirmen-yazar Ömer Türkeş, Yaşar Kemal'in başyapıtlarından 'İnce Memed'deki toplumsal adalet arayışını ve direnişi ele aldı. Türkeş, eserdeki feodal yapı ve devletin iktisadi sistemine karşı gösterilen isyanı derinlemesine inceledi. 'İnce Memed, kanunların gözünde suçludur. Haksızlığa başkaldırı, adalet arayışıdır' diyen Türkeş, Yaşar Kemal'in eserlerinde Anadolu'nun derinliklerine inerek hem doğayı hem de insanın mücadele gücünü güçlü bir şekilde yansıttığını belirtti. 'Yaşar Kemal, çağlayan bir dili vardır. Şiirde Nâzım Hikmet ne ise, romanda Yaşar Kemal odur' diyerek, yazarın edebiyat dünyasında ne denli özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

DİRENİŞ, YAŞAMAK VE KÜÇÜMSENEN MÜCADELE

Akademisyen-yazar Dr. Ece Onural ise, Yaşar Kemal'in eserlerinde direnişin sadece fiziksel bir başkaldırı olmadığını, aynı zamanda modern yaşamın hızlı tüketim kültürüne karşı bir duruş sergilediğini belirtti. Onural, 'Yaşar Kemal'in eserlerinde yaşamak da direnmektir' diyerek, küçük ama anlamlı bir sahneye atıfta bulundu. 'Bir karakterin eline konan uğur böceği, dinlensin diye mendiline koyması, aslında büyük bir direnişin simgesidir' ifadeleriyle Yaşar Kemal'in eserlerinde hayatın ve doğanın iç içe geçtiğini söyledi. Ayrıca, Yaşar Kemal'in sadece 'İnce Memed'le tanınmadığını, onun geniş bir edebiyat evrenine sahip olduğunu dile getirdi.

Panelin son konuşmacısı Semih Gümüş, Yaşar Kemal'i yakından tanıma fırsatı bulduğunu paylaşarak, yazarın edebiyatındaki derinliği ve kalıcılığına dikkat çekti. Gümüş, 'Yaşar Kemal, hayatımda tanıdığım en iyi insanlardan biriydi' diyerek, büyük ustanın eserlerindeki insanlık hallerine ve toplumsal değişimlere olan katkısını vurguladı. Özellikle 'İnce Memed'in birinci cildinde eşkıyanın ağaya karşı başkaldırısını anlatan Yaşar Kemal'in, eserlerinde zamana, mekâna ve kültüre bağlı olarak değişen başkaldırı güdülerini evrensel bir çerçevede ele aldığını belirtti. 'Yaşar Kemal'de sözün gücü vardır. Doğayı ondan daha çok anlatan bir yazar yoktur' diyerek, doğa ve insan ilişkisini eşit bir şekilde ele alan bu büyük yazarı anlattı.

Panel, katılımcıların soruları ile sona erdi. Etkinlik, Yaşar Kemal'in edebiyatındaki direniş ve toplumsal adalet temasının ne denli evrensel bir anlam taşıdığına dair derin bir düşünsel zenginlik sundu.