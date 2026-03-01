Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı yönündeki iddialar yalanlandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu paylaşımların manipülasyon amaçlı olduğunu açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise piyasaların sağlıklı işleyişi için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan 'Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde karar alınacağı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Açıklamada, yetkili kurumlar nezdinde bu yönde alınmış ya da değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmadığı belirtildi.

Söz konusu paylaşımların piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimi olduğu ifade edilirken, ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan asılsız içeriklerle ilgili gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı kaydedildi. Kamuoyunun yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması istendi.

BAKAN ŞİMŞEK: 'EKONOMİMİZ ŞOKLARA KARŞI DİRENÇLİDİR'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiğini ve ekonomiye olası etkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirildiğini belirtti.

Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin güçlü makroekonomik temellere sahip olduğunu ve şoklara karşı dirençli olduğunu vurgulayarak, bu dayanıklılığın geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında ortaya konduğunu ifade etti. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımların atılacağını belirten Bakan Şimşek, vatandaşlara spekülatif haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.