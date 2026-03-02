Nevşehir'de geleneksel halı dokuma sanatını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen kurs kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri ağırlandı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Nevşehir Şehit J. Onb. Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde devam eden halı dokuma kursuna anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Şükran Doğru Gürpınar ve öğrencileri, halı dokuma atölyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Ziyaret kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve usta öğretici Fatma Turgut, öğrencilere halı dokuma teknikleri üzerine detaylı bir sunum yaptı. Kapadokya bölgesine has motiflerin ve desenlerin anlamlarına değinen Turgut, geleneğin güncellenerek yaşatılmasının önemini vurguladı.