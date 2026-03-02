Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son 6 ayda Gebze, Darıca ve Çayırova'da hayata geçirdiği üst yapı yatırımlarıyla ulaşım ağını güçlendirdi. Asfalt seriminden kavşak düzenlemelerine kadar birçok noktada yapılan çalışmalarla trafik daha güvenli ve akıcı hale getirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özellikle Gebze bölgesinde trafiğin yoğun olduğu noktalarda dönel kavşak projelerini devreye aldı. Dr. Zeki Acar Caddesi'nde tamamlanan dönel kavşakla araç geçişleri düzenlenirken, Ahmet Penbegüllü Bulvarı'nda yapımı süren 50 metre çapındaki yeni kavşakla bölgedeki trafik yükünün azaltılması hedefleniyor. Ayrıca 1319/3 Sokak 2x2 duble yola dönüştürülerek kapasitesi artırıldı.

GTÜ KAVŞAĞI YENİLENDİ

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kavşağı'nda gerçekleştirilen düzenlemelerle İstanbul, Gebze ve Darıca yönünden kampüse girişler daha güvenli hale getirildi. Çalışmalar kapsamında binlerce ton asfalt serimi yapılırken, aydınlatma direkleri ve çevre düzenlemeleriyle kavşak modern bir görünüme kavuştu.

KIRSAL MAHALLELERDE KONFORLU ULAŞIM

Gebze'nin kırsal mahallelerinde de asfalt ve yol yenileme çalışmaları hız kazandı. Kargalı ve Balçık mahallelerinde cadde yenilemeleri tamamlanırken, Cumaköy'de altyapı sonrası bozulan yollar sıcak asfaltla onarıldı. Böylece hem şehir merkezinde hem de köy yollarında ulaşım standardı yükseltildi.

TÜBİTAK Vadisi içinde yer alan Hayri Macar Caddesi'nde yapılan üstyapı çalışmalarıyla yol trafiğe açıldı. Beylikbağı bölgesinde ise D-100 bağlantı yollarında yapılan düzenlemeler sayesinde Feniş Kavşağı'ndaki trafik yükü azaltıldı ve Yeni Bağdat Caddesi'ne ulaşım kolaylaştırıldı.

Darıca ilçesinde planlanan 'Eskihisar Feribot Yolu-Cengiz Topel Caddesi Kesişimi Köprülü Kavşağı' projesiyle bölge trafiğine kalıcı çözüm sunulacak. Projede kazı, dolgu, beton, öngerilmeli kiriş ve zemin güçlendirme imalatlarının yanı sıra yağmur suyu hattı ve çevre düzenlemeleri de yer alacak.

Çayırova ilçesinde Bahriye Üçok kesişimi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta asfalt ve kaldırım çalışmaları tamamlandı. Adnan Kahveci Caddesi ile Kadife ve Şehzade sokaklarında yapılan yenilemelerle yol konforu artırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son 6 ayda gerçekleştirdiği üst yapı yatırımlarıyla yalnızca yolları yenilemekle kalmadı; şehir estetiğini güçlendiren, sürüş güvenliğini artıran ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran kalıcı projeleri hayata geçirdi.