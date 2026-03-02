Kocaeli'de İzmit heyeti, Gagauzya'da gerçekleştirdiği resmi ve kültürel temaslarla kardeş şehir ilişkilerini güçlendirirken, kültür, eğitim ve spor alanında yeni iş birliği protokollerine imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş ile IGF Türkiye Federasyonu Başkanı Murat Hürriyet, Moldova'ya bağlı Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'nde bir dizi resmi ve kültürel temas gerçekleştirdi. Heyete, Yalova Taşköprü Belediyesi eski Belediye Başkanı Nedret Gülen de eşlik etti.

İKİ ŞEHİR İÇİN YENİ PROJELER

Program kapsamında Gagauzya'nın başkenti Komrat'ta çeşitli ziyaretler yapıldı. Heyet, Oleg Garizan ile bir araya gelirken, İzmit'in kardeş şehri Çadır-Lunga'nın Belediye Başkanı Anatoli Topal ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde iki şehir arasındaki mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi ele alındı. Ziyaretler çerçevesinde Komrat Belediyesi ile temaslarda bulunulurken, Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Serghei Zaharia ile eğitim ve kültürel iş birlikleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Heyet ayrıca Gagauzya Avdarma Komünü'nde bulunan Gagauz Tarih Müzesi'ni ziyaret ederek anı defterini imzaladı. IGF Türkiye Federasyonu Başkanı Murat Hürriyet ile birlikte kültürel değişim alanında iş birliği anlaşmaları imzalanırken, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş'ın katılımıyla özellikle güreş branşında sporcu değişimini kapsayan protokoller hayata geçirildi. Gerçekleştirilen temasların, İzmit ile Gagauzya arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmesi; kültür, eğitim ve spor alanlarında kalıcı ve sürdürülebilir iş birliklerine zemin hazırlaması hedefleniyor.