Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında iç sularda sazangillerin avlanmasının yasak olduğunu duyurdu. Yasak kapsamında avlanma, satış, nakil ve bulundurma fiilleri idari yaptırıma tabi olacak.

ADANA (İGFA) - Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Adana il sınırları içerisindeki tüm iç sularda sazangiller için av yasağının 1 Mart itibarıyla başladığı ve 31 Mayıs'a kadar devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, yasak süresince sazangillerin avlanmasının yanı sıra satışı, nakli ve bulundurulmasının da yasak olduğu vurgulandı.

Kurallara uymayanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve su ürünleri stoklarının korunması amacıyla tüm vatandaşların mevzuata uygun hareket etmesinin önem taşıdığını ifade etti.