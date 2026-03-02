İzmir'de Bornova Belediyesi, ekonomik zorluk yaşayan çocuklar için Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde açtığı Oyuncak Kütüphanesi ile yaklaşık 1500 oyuncağı çocuklarla buluşturdu. Çocuklar ödünç aldıkları oyuncaklarla oynayarak hem eğleniyor hem de paylaşmayı öğreniyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediyesi, ekonomik zorluklar nedeniyle oyuncaklara erişemeyen çocukları sevindirmek için geçtiğimiz Haziran ayında Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde Oyuncak Kütüphanesi'ni hizmete açtı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatılan 'Ben Oynadım, Sıra Sende' kampanyası ile bugüne kadar yaklaşık 1500 oyuncak çocuklara ulaştı.

Oyuncak Kütüphanesi'nden yararlanan çocuklar, ödünç aldıkları oyuncaklarla oynuyor ve sonra onları geri getiriyorlar. Bu süreç sayesinde hem eğleniyor hem de paylaşmanın değerini öğreniyorlar. Minik kullanıcılar, kütüphaneden aldıkları oyuncaklarla yaşadıkları keyfi ve mutluluğu sıkça dile getiriyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeyle ilgili olarak, 'Her çocuğun oyun oynama hakkı vardır. Oyuncak Kütüphanemiz, sadece oyuncak paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda dayanışmayı ve paylaşmanın güzelliğini öğretiyor. Bu projeyi birlikte büyütmek için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Haydi Bornova, bu güzel projeyi birlikte kucaklayalım!' diye konuştu.

Oyuncak Kütüphanesi, toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir platform olarak çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Bu dayanışma hareketi, yeni oyuncaklarla büyütülmeye devam ediyor. Projeye destek vermek isteyenler, kütüphaneye oyuncak bağışında bulunarak çocukların yüzünü güldürebilirler.