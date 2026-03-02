MÜSİAD Bursa Şubesi, geniş katılımlı aile iftarı düzenledi. Başkan Alparslan Şenocak, 2026'yı 'Rekabet, Dönüşüm, Dayanışma' yılı ilan etti. Ahmet Doğan Alperen, istikamet ve ölçü kaybının krizlerin temelinde olduğunu belirtti. BTSO, AK Parti ve Bursa Büyükşehir temsilcileri de iftara katıldı.

BURSA (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, geleneksel aile iftarını Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Başkan Alparslan Şenocak'ın ev sahipliğindeki programa; MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Baran Güneş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTSO Başkan Vekili İsmail Kuş ile çok sayıda iş insanı ve aileleri katıldı.

Programın açılışında söz alan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, Ramazan ayının paylaşma, kardeşlik ve dayanışma atmosferine dikkat çekerek, 'Bu müstesna günler, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, gönüllerimizi yakınlaştırdığımız zamanlardır. Bursa'mıza değer katan kıymetli isimlerin aynı sofrada buluşması da bu dayanışma ruhunun en güzel göstergesi' ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Bursa'nın 2026 yılını 'Rekabet, Dönüşüm ve Dayanışma' yılı ilan ettiğini belirten Şenocak, ECOLOGICS Projesi ile yeşil dönüşümü, Kooperatif Çalıştayı ile ortaklık kültürünü güçlendirdiklerini söyledi. Şenocak, Ramazan ayının yüklediği manevi sorumluluğu da önemsediklerini vurgulayarak, 'Zimem Defteri uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın borçlarını sessizce kapatıyor, başta Kızılay olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yardım bekleyen ailelerimize ulaşıyoruz' dedi.

'ASIL PROBLEM İSTİKAMET VE ÖLÇÜ KRİZİDİR'

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen de değerlendirmesinde, dünyada konuşulan krizlerin temelinde 'istikamet ve ölçü' kaybının yer aldığına işaret ederek, MÜSİAD'ın kuruluş felsefesindeki 'Kazanacağız ama helalden şaşmayacağız' ilkesine dikkat çekti. Alperen, 'Bursa, Ahilik kültürünü ticari ahlakla harmanlayan kadim bir hafızanın şehridir. Ramazan bizlere bereketin sadece rakamlardan ibaret olmadığını; adaleti, merhameti ve kardeşliği korumanın her türlü kazancın üzerinde olduğunu bir kez daha hatırlatıyor' dedi.

'MÜSİAD AİLESİNDEN BÜYÜK DESTEK GÖRDÜK'

BTSO Başkan Vekili İsmail Kuş ise Bursa iş dünyasındaki birlikteliğin önemine vurgu yaparak, '13 yıl önce 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' mottosuyla çıktığımız bu yolda, TEKNOSAB başta olmak üzere 80'in üzerinde projeyi hayata geçirirken en büyük destekçilerimizden biri MÜSİAD Bursa ailesi oldu. Bu güçlü iş birliğinin Bursa iş dünyasına önemli katkılar sunduğunu görüyor, aynı dayanışmayla Bursa için çalışmayı sürdüreceğimize inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

'AHLAKLI TİCARET ANLAYIŞI İŞ DÜNYAMIZA YÖN VERİYOR'

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da küresel ölçekte belirsizliklerin ve risklerin arttığı bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, 'Dirayetli tüccarlarımız ve MÜSİAD gibi kuruluşlarımızın üstlendiği sorumluluk sayesinde Türkiye ihracatta rekor kırmaya devam ediyor. Geçmişten bugüne bu büyük ailenin güçlenmesine katkı sunan büyüklerimize teşekkür ediyor, ahlaklı ticaret anlayışının gelecekte de iş dünyamıza yön vermeyi sürdüreceğine inanıyoruz' ifadelerini kullandı.'

'HER ADIMIN YANINDAYIZ'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Baran Güneş de Ramazan ayının paylaşma ve gönül birliği ruhuna dikkat çekerek, 'Üretimi, istihdamı ve girişimciliği önceleyen çalışmalarıyla kentimize değer katan MÜSİAD'ın birlik ve dayanışmayı güçlendiren yaklaşımını son derece önemli buluyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de kentimizin kalkınmasına ivme kazandıracak her adımın yanında olmayı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

'YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma bilincini güçlendirdiğine işaret ederek, MÜSİAD'ın ortaya koyduğu dayanışma odaklı çalışmaların toplum açısından önemli bir karşılık bulduğunu söyledi. Yılmaz, 'Ramazan, iyiliği büyütmenin, ihtiyaç sahiplerini gözetmenin ve sosyal sorumluluğu diri tutmanın en anlamlı zamanlarından biridir. Bu hassasiyetle yürütülen çalışmaları takdirle karşılıyoruz' ifadelerini kullandı.

Sıcak ve samimi anlara sahne olan program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.