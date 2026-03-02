Karabağlar Belediyesi, Ramazan ayı boyunca teravih namazı sonrası vatandaşlara şerbet ikramında bulunarak geleneksel Ramazan kültürünü yaşatıyor. İlçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirilen etkinliklere Belediye Başkanı Helil Kınay da katılarak vatandaşlarla bir araya geliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde yerel belediye Ramazan ayının manevi huzurunu geleneksel bir lezzetle pekiştirirken, paylaşma ve dayanışma kültürünü de mahallelerde yaşatıyor. Bu kapsamda her gün farklı camilerde teravih namazına gelen vatandaşlara geçmişten günümüze uzanan Ramazan şerbeti ikram ediliyor.

GELENEK 58 MAHALLEDE YAŞIYOR

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bir lezzeti yeniden vatandaşlarla buluşturan Karabağlar Belediyesi, belediye ekipleri tarafından titizlikle hazırlanan şerbetleri Ramazan ayı boyunca ilçedeki 58 mahallede ikram ederek Ramazan'ın huzur ve bereketini tüm ilçeye yaymayı hedefliyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, şerbet dağıtım noktalarında vatandaşları yalnız bırakmıyor. Teravih sonrası cami önlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Kınay, mahalle sakinleriyle sohbet ediyor, çocuklarla yakından ilgileniyor. Başkan Kınay'ın ziyaretleri bununla da sınırlı kalmıyor. Kınay ayrıca farklı mahallelerde vatandaşların evlerine ve derneklere iftar sonrası çay içmeye konuk oluyor.

Ramazan ayının huzur, mutluluk ve bereket içerisinde geçmesini dileyen Başkan Kınay, 'Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı müstesna bir ay. Karabağlar'da bu güzel geleneği mahallelerimizde hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz. Tüm Karabağlar Aileme hayırlı Ramazanlar diliyorum' dedi.