KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Saygınlar Kulübü, SEKA İhtisas Merkezi'nde ziyarete açılan Mukaddes Emanetler Sergisi'ni gezdi.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Saygınlar Kulübü üyeleri, Ramazan ayının ruhuna uygun bir gün geçirme fırsatı buldu. Manevi değeri büyük eserlerin yer aldığı sergi, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Üyeler, sergilenen eserler sayesinde Ramazan'ın manevi iklimini yakından deneyimledi.

Ramazan ayı boyunca ziyaretçilerini ağırlayan Mukaddes Emanetler Sergisi'nde; Kâbe toprağı, Yazılı Yemeni (Destimâl-i Şerif), tabut örtüsü ve karanfil muhafazalı, pişmiş topraktan yapılmış zemzemlik gibi kıymetli emanetler yer alıyor. Sergi, ziyaretçilere hem tarihi hem de manevi açıdan zengin bir içerik sunuyor.

YAZMA ESERLER DE SERGİDE YER ALIYOR

Mukaddes emanetlerin yanı sıra sergi alanında 'Ramazan ve Ramazaniyyeler Yazma Eserler Sergisi' de ziyaretçilerle buluşuyor. Çeşitli koleksiyonlardan seçilen 32 eserin yer aldığı bölümde, Osmanlı hat sanatının önemli isimlerinden Şeyh Hamdullah hattıyla yazılmış Kur'an-ı Kerim öne çıkan eserler arasında bulunuyor.