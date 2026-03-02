Bornova Belediyesi, son yılların en yağışlı Şubat ayının ardından yol çalışmalarına yeniden hız verdi. Egemenlik Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde, sanayi siteleri ve Çeşme-Aydın Otoyolu bağlantı yolunu kullanan ağır tonajlı araçlar nedeniyle yıpranan güzergahta asfalt serimi gece saatlerinde yapıldı

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, son yılların en yağışlı Şubat ayının geride kalması ve yağışların sona ermesiyle birlikte ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarına yeniden ivme kazandırdı. Özellikle ağır tonajlı araç trafiğinin yoğun olduğu ana arterlerde planlanan çalışmalar, trafik akışını aksatmamak için gece saatlerinde gerçekleştiriliyor.

Egemenlik Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde, Kara Nakliyeciler, Dökümcüler ve Ayakkabıcılar Sitesi'nin yanı sıra Çeşme-Aydın Otoyolu bağlantı yolu olarak kullanılan ve ağır tonajlı araçların yoğun şekilde tercih ettiği güzergahta asfalt serimi yapıldı. Gün içinde oluşabilecek trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak çalışma gece geç saatlerde başladı, sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız sürdü. Yoğun kullanıma bağlı olarak yıpranan yol zemininde yapılan yenileme çalışmasıyla hem sürüş güvenliği artırıldı hem de ulaşım konforu yükseltildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yağışlı hava koşulları nedeniyle ara verilen çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, 'Son yılların en yağışlı Şubat ayını geride bıraktık. Ekiplerimiz, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte planladığımız yol yenileme çalışmalarına hız verdi. Özellikle ağır tonajlı araçların yoğun kullandığı Aydınlar Caddesi gibi kritik noktalarda gece çalışarak hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın günlük yaşamını aksatmamaya özen gösteriyoruz. Bornova'nın her mahallesinde güvenli ve konforlu yollar için sahadayız.' diye konuştu.