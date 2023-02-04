4 Şubat Dünya Çorba Günü; Türkiye Çorba tüketiminde 3. sırada...

Bir türlü geçmeyen inatçı bir grip mevsimindeyiz. Hal böyle olunca sağlığa bin bir türlü faydası olan çorbalara sarılıyoruz. Özellikle de karışık bakliyat çorbaları vitamin ve mineral bakımından çok önemli bir yere sahip. Zengin besin değeriyle grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini düşüren bakliyatlı çorbalar, aynı zamanda sindirime de iyi geliyor. Sadece bu da değil elbette! 4 Şubat Dünya Çorba Günü’ne özel, siz okuyucular için en besleyici çorbaların bin bir faydasını ve leziz bakliyatlı çorba tariflerini yazımızda bir araya getirdik…

Yemeğe başlamadan önce çorba içmek kültürümüzün adeta bir parçası. Ana yemek öncesinde çorba içmek tokluk hissi vermesi ve daha küçük porsiyonlar tüketmeyi sağlaması bakımından sofralarda önemli bir yere sahip. Özellikle gribin yaygın olduğu kış mevsiminde, çorbaların bağışıklığı destekleyici faydaları saymakla bitmiyor. Ayrıca kilo kontrolünde olanların mutlaka çorba tüketmesi gerektiğini belirten uzmanlar, kış aylarında çorba içmenin vücudun ısısını artırarak üşümeyi azalttığını, midenin gerilmesini sağladığı için de yemeğin daha az yenilmesini sağladığını söylüyor. Çorba içmek aynı zamanda vücudun serotonin seviyesini artırarak kişiye mutluluk veriyor, vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı miktarını dengeliyor ve ana öğünlerin daha kolay bir şekilde sindirilmesini sağlıyor. Özellikle bakliyatlar, sebze ve et ile hazırlanan çorbalar, vücudun hastalık direncini artırarak, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini de düşürüyor.

ÇORBA, GIDANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN DE ÖNEMLİ!

Aslında birçok besinin artık olarak görülen fakat oldukça besleyici role sahip olan bazı kısımları da çorbalarda değerlendirilebiliyor. Örneğin brokoli pişirdiğinizde veya salata yaptığınızda saplarını kesip atmak yerine pişirilebilir ve brokoli çorbasında değerlendirilebilirsiniz. Eğer besinin artık kısımlarını değerlendirmek mümkün değilse kompost yapımında kullanılabilirsiniz. Kompost Nedir? diyenlere kısaca açıklayalım. Kompost, bitkisel kaynaklı gıda artıklarının mikroorganizmalar tarafından biyolojik olarak parçalandığı, verimli toprağı besleyen koyu, topraksı, besleyici, zengin bir materyal haline getirilmiş hali. Kompost, gübreye göre daha ekonomik ve organik bir seçenek olmakla birlikte gıda artıklarının değerlendirilmesine ve israfın önüne geçilmesine de büyük destek oluyor. Diğer yandan karışık bakliyatlı çorba yapmak istiyor fakat her gıdayı ekonomik anlamda almanın maliyet yükünü taşımak istemiyorsanız da sağlıklı çözümler bulmanız mümkün. Örneğin, Bizim Mutfak, çorba yapmak için ihtiyaç duyulan bakliyat ve tahılları ayrı ayrı almak ve maliyet yükü oluşturmak yerine, tüm bu besleyici içeriğe tek bir pakette ulaşılmasını sağlayan Bakliyatlı Çorbalar ürün serisini ilk kez piyasaya süren ve hazır çorba kategorisini baştan tanımlayan marka olmuştu. Tüketicileri, Superfoods (Süper Besinler) ile tanıştıran Bizim Mutfak markasının Bakliyatlı Çorba serisini deneyerek hem tasarruflu hem de besleyici gıdaya ulaşabilir, aynı zamanda israf ihtimalini de minimuma indirebilirsiniz.

PRATİK ÇORBALARA İLGİ ARTIYOR

Türkiye, araştırmalara göre Rusya ve Meksika’dan sonra en çok çorba tüketen ülke konumunda yer alıyor. Özellikle de vitamin ve mineral açısından besleyici çorbaların fazlaca tüketildiği ülkemizde, kış aylarında bakliyatlı çorbalara ilgi de bir o kadar artıyor. Fakat günümüzde metropol yaşamının artması, yemek hazırlamak için mutfakta geçirilmesi gereken zamanın azalması gibi nedenlerle birçok kişi hem pratik hem de hızlı şekilde yapılabilen çorbalara yöneliyor. Kış aylarının vazgeçilmez bakliyatlı çorbalarını besleyici ve pratik şekilde Bizim Mutfak Bakliyatlı Çorba serileri ile bir araya getirerek tüketicilerine sunan Ajinomoto Türkiye, aynı zamanda bu üretimi bir sosyal sorumluluk çalışmasına da dönüştürerek ürettiği çorbaları “Çorbada Tuzun Olsun Derneği” ile de paylaşıyor. Gıda kaybı ve israfının önüne geçmek için projeleriyle ve STK iş birlikleriyle dikkat çeken Ajinomoto Türkiye iki yıldan beri gıdaya erişim hakkına dikkat çekmek amacıyla Çorbada Tuzun Olsun Derneği’yle beraber evsizlere Bizim Mutfak çorbaları dağıtıyor. Ocak 2019’dan bu yana düzenli olarak derneğin tüm çorba ihtiyacını Bizim Mutfak çorbalarıyla karşılayan Ajinomoto, Şubat 2019’dan bu yana derneğe 1.729,860 kg çorba temini sağladı. Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile Ocak 2019’da imzaladığı anlaşma kapsamında ise Türkiye'deki yoksul aileler için çalışarak ürünlerini TİDER aracılığıyla bu ailelerle paylaştı ve hem gıda israfıyla hem de yoksullukla mücadele alanında başarılı bir sosyal fayda yaratmayı amaçladı. Türkiye'de bakliyat üretimine büyük bir önem veren Ajinomoto; küresel sürdürülebilirlik, gıda kaynakları ve sağlıklı yaşam sorunlarının çözümüne katkı sağlama amacı doğrultusunda Bizim Mutfak Bakliyatlı Çorba ve “Superfoods” Çorba serilerinin üretimiyle daha fazla insana besleyici ve pratik lezzeti ulaştırırken, küresel israf gerçeğine dikkat çekerek ürettiklerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya da devam ediyor.

BAKLİYATLI ÇORBA TARİFLERİ

EZOGELİN ÇORBASI

Malzemeler:

Kırmızı Mercimek

Türk mutfağının vazgeçilmez bakliyatlarından biri olan kırmızı mercimek; protein, lif, vitamin, folik asit, kalsiyum ve demir açısından oldukça zengindir ve ezogelin çorbasının temel malzemesidir.

Bulgur

Çinko, demir ve magnezyum mineralleri ve B vitamini bakımından oldukça zengindir. Günlük folik asit ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılar ve ezogelin çorbası için ikinci malzeme olarak yerini alır.

Pirinç

Temel gıda maddelerinden biri olan pirinç gerçek bir enerji kaynağıdır. Pek çok farklı yemekte kullanılan pirinç, ezogelin çorbasına da ayrı bir lezzet katar.

Tarif: Salça ve soğanı bir tencerede kavurduktan sonra ihtiyacınız kadar yıkadığınız bakliyatları çorbanın harcına döküp biraz kavurun, ardından bir litre kadar sıcak suyu üzerine döküp bakliyatlar blenderdan geçecek kadar yumuşayana kadar kaynatın. Ardından çorbanızı blenderdan geçirerek sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

BAKLİYATLI ANADOLU ÇORBASI

Malzemeler

Kırmızı Mercimek

Türk mutfağının vazgeçilmez bakliyatlarından biri olan kırmızı mercimek; protein, lif, vitamin, folik asit, kalsiyum ve demir açısından oldukça zengindir ve MAŞ çorbasındaki malzemelerimizden biridir.

Buğday

Buğday, en çok tüketilen ve protein içeriği en yüksek olan tahıldır.

Bulgur

Çinko, demir ve magnezyum mineralleri ve B vitamini bakımından oldukça zengindir. Günlük folik asit ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılar.

Yeşil Mercimek

Kuru baklagillerden olan yeşil mercimek gerçek bir protein deposudur. İçindeki vitaminlerle besin değeri yüksek bir bakliyattır. Çavdar

Çavdar diğer tahıllara göre daha yüksek miktarda diyet lifi içermesiyle öne çıkmaktadır. Yüksek su bağlama kapasitesine sahip olduğundan tüketildiğinde tokluk hissi verir.

Tarif:

bakliyatları tencereye boşaltın. Üzerine 1 litre (5 su bardağı) sıcak su koyun. Ara ara karıştırarak orta ateşte, ağzı kapalı şekilde pişirin. Dilediğiniz gibi baharatlarını ve tuzunu ekleyerek sıcak şekilde servis edin.

Bizim Mutfak’ın bakliyatlı çorba serisi incelemek ve daha fazla tarife ulaşmak için lütfen tıklayınız.

BAKLİYATLI KARABUĞDAY ÇORBASI

Malzemeler

Karabuğday

Superfood yani süper besinler arasında olan karabuğday, demir içeriği bakımından tüm tahıl ve baklagil grubu arasında en yüksek değere sahip. Bunun yanı sıra prebiyotik özelliğe, değerli proteinlere ve bol miktarda lifiyle çorbamızın demirbaş bakliyatı olarak öne çıkıyor.

Esmer Bulgur

Yüksek oranda lif içeren esmer bulgur, İçeriğindeki glisemik endeksinin düşük olması sebebi ile uzun süre tok tutma özelliğine sahip. Ayırca çinko, kepek, krom ve magnezyum içeriği ile öne çıkan esmer bulgur, B12 dışındaki tüm B vitamin grubu içeren zengin bir kaynak.

Bulgur

Çinko, demir ve magnezyum mineralleri ve B vitamini bakımından oldukça zengindir. Günlük folik asit ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılar.

Çavdar

Çavdar diğer tahıllara göre daha yüksek miktarda diyet lifi içermesiyle öne çıkmaktadır. Yüksek su bağlama kapasitesine sahip olduğundan tüketildiğinde tokluk hissi verir.

Yeşil Mercimek

Kuru baklagillerden olan yeşil mercimek gerçek bir protein deposudur. İçindeki vitaminlerle besin değeri yüksek bir bakliyattır.

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Tarif:

Tüm bakliyatları tencereye boşaltın. Üzerine 1 litre (5 su bardağı) sıcak su koyun. Ara ara karıştırarak orta ateşte, ağzı kapalı şekilde pişirin. Dilediğiniz gibi baharatlarını ve tuzunu ekleyerek sıcak şekilde servis edin.

Bizim Mutfak’ın bakliyatlı çorba serisi incelemek ve daha fazla tarife ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ajinomoto Hakkında:

Ajinomoto, ‘Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa’ (Eat Well, Live Well) felsefesiyle yüksek kaliteli çeşniler, soslar, çorbalar, bulyonlar, sirkeler, dondurulmuş gıdalar, unlu mamuller, içecekler, kahve, sporcu destekleri ve gıda takviyeleri gibi ürünlerin global üreticisidir. Uzun yıllar gıda kültürü ve insan sağlığına ileri düzeyde amino asit teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla katkıda bulunan Ajinomoto, faaliyetleri aracılığı ile insanlığın yüz yüze geldiği ‘Küresel Sürdürebilirlik’, ‘Gıda Kaynakları’ ve ‘Sağlıklı Yaşam’ sorunlarının çözülmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 1909'da Japonya’da kurulan ve şu anda 36 bölgede 120 fabrika ve 34 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteren ve ürettiği gıda ürünlerini tüketicilere ulaştıran Japonya’nın lider gıda firması Ajinomoto, bugün itibarıyla yaklaşık 11 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Türkiye’de 2013 yılında Kükre Gıda A.Ş.’nin yüzde 50 oranındaki hisselerini satın almış, Nisan 2017’de Örgen Gıda’nın tüm hisselerini, Ağustos 2017’de de Kükre Gıda A.Ş’nin diğer yarısıyla da birlikte tamamını devralmıştır. Bu satın almalar sonucunda Bizim Mutfak ve Kemal Kükrer markaları altında çorbadan bulyona, harçlardan soslara ve sirkeye kadar 7 farklı kategoride ürünü tüketiciyle buluşturan Ajinomoto Türkiye, 28 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. İzmir ve Eskişehir’de olmak üzere 2 fabrikada faaliyet gösteren Ajinomoto Türkiye, 400’ü aşkın ürün üretiyor.