Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Turgut Külünk, Yasin Koçyiğit ve İlker Pehlivan, son yolculuklarına uğurlandı.
YALOVA (İGFA) -Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen polis memurları Turgut Külünk, Yasin Koçyiğit ve İlker Pehlivan, memleketlerinde düzenlenen törenlerle dualarla ebediyete uğurlandı.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenlerde şehitlerin yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Yetkililer, saldırının faillerinin yakalanması ve benzer tehditlerin önlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Vali Mahmut Demirtaş ile protokol de katılım sağladı.