Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin en pahalı bölgesi İstanbul, en ucuzu Mardin-Siirt

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Huzura ve güvenliğe kastedenlerle mücadelemiz sürecek

Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Vali Mahmut Demirtaş ile protokol de katılım sağladı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenlerde şehitlerin yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Yetkililer, saldırının faillerinin yakalanması ve benzer tehditlerin önlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

YALOVA (İGFA) - Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen polis memurları Turgut Külünk, Yasin Koçyiğit ve İlker Pehlivan, memleketlerinde düzenlenen törenlerle dualarla ebediyete uğurlandı.

Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Turgut Külünk, Yasin Koçyiğit ve İlker Pehlivan, son yolculuklarına uğurlandı.

Bursa Büyükşehir 2026'ya her yönden hazır

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.