Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen mühimmatın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz unsurlarına önemli bir savunma kabiliyeti kazandırması hedefleniyor.

MKE'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, BALKIN'ın deniz platformlarının koruma seviyesini ileriye taşıyacağı vurgulanarak, sistemin Mavi Vatan'ın güvenliğine katkı sunacağı ifade edildi.

ANKARA (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), su üstü sabit ve hareketli deniz platformlarını RF arayıcı başlıklı güdümlü füzelere karşı korumak amacıyla geliştirilen BALKIN 130 mm ÇAF‑S mühimmatının deniz platformu testlerinin başarıyla sonuçlandığını açıkladı.

