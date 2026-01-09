Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılık yapanlara toplam 3.910.574 TL idari ceza ve tazminat uyguladı.

ANKARA (İGFA) - Ülke genelinde yürütülen yaban hayatı koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri yasa dışı avcılık yapanlara yönelik sıkı denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde, Malatya'nın Darende ilçesinde yaban keçisi vuran şahsa 956 bin 713 TL, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yaban keçisi vuran şahsa 969 bin 591 TL, Adana'nın Pozantı ilçesinde vurduğu yaban keçisiyle yakalanan şahsa 960 bin 854 TL, Antalya'nın Akseki ilçesinde yaban keçisi vuran 4 şahsa ise toplam 1 milyon 23 bin 416 TL idari ceza ve tazminat uygulandı.

Böylece dört farklı ilde yasa dışı avcılık yapan şahıslara toplam 3 milyon 910 bin 574 TL idari para cezası ve tazminat uygulanmış oldu.

Ele geçirilen tüfeklere de el konuldu. Genel Müdürlük, yaban hayatına zarar veren her türlü müdahalenin takip edileceğini ve cezaların kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.