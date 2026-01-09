Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu; Türk Silahlı Kuvvetleri, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu, silahlı soygun ve denizde terörle mücadele görevine 10 Şubat 2026'dan itibaren 1 yıl daha devam edecek.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na gönderilen tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve çevresindeki mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2026'dan itibaren bir yıl uzatılması talep edildi.

Tezkere, bölgede deniz haydutluğu, silahlı soygun ve denizde terör eylemlerine karşı yürütülen uluslararası harekatlara Türkiye'nin etkin katılımının önemine dikkat çekiyor.

2008-2025 yılları arasında TSK unsurlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde görev yaptığı, NATO'nun Okyanus Kalkanı Harekatı ve Birleşik Görev Kuvveti-151 (CTF-151) çerçevesinde birçok defa komuta üstlendiği hatırlatıldı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre tezkere ile Türkiye'nin, uluslararası işbirliğini geliştirme ve BM, NATO, Avrupa Birliği ile Uluslararası Denizcilik Teşkilatı bünyesindeki faaliyetlere katkı sağlama kararlılığı vurgulandı. Ayrıca bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması, insani yardım faaliyetlerine destek verilmesi ve TSK unsurlarının deneyim kazanmasının hedeflendiği ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, 'Uluslararası barış ve istikrarı tehlikeye düşüren ve milli menfaatlerimizi olumsuz etkileyen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle mücadeleye ülkemiz tarafından etkin biçimde destek verilmesi uluslararası ve milli sorumluluğumuzun bir gereğidir' ifadeleri yer aldı.