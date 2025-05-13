Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaparak elektronik sistem araçlarını devreye aldı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim 2011 tarihli Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, vergi inceleme süreçlerinde elektronik sistem araçlarının kullanımı resmiyet kazandı.

Yönetmelik, elektronik ortamda defter-belge ibrazı, tutanak düzenleme ve güvenli elektronik imza uygulamalarını içerdi. Bundan böyle inceleme tutanakları Bakanlık sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenebilecek; mükellefler veya vekilleri tutanakları güvenli elektronik imza ile imzalayacak. Defter ve belgelerin elektronik ibrazında sistem tarafından bir belge üretilecek ve bu belge de güvenli elektronik imza ile onaylanacak. Tutanakların düzenlenme yeri, elektronik ortamda hazırlananlar için “elektronik ortam” olarak kabul edilecek.

Vergi inceleme süreçlerini dijitalleştirerek daha şeffaf ve hızlı bir yapı sağlamayı hedefleyen değişikliğe ilişkin yönetmelik, bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, yönetmelik, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek.