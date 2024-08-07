Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nı (Kırklareli TSO) ziyaret edenCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’yu; Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüsnü Güngör Akarca, Aytaç Yüce, Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Özlek, Recep Bars ile Ahmet Eroğlu ağırladı.KIRKLARELİ (İGFA) - Gerçekleştirilen ziyarette; Kırklareli esnafının sorunları, Kırklareli ekonomisi ile sorunlara dair çözüm önerileri üzerinde konuşuldu. Yaşanan sorunların çözümü noktasında birlikte çalışmalar yapılarak Kırklareli’nin gelişmesinin sağlanması konusunda ortak görüşe sahip olunduğu ifade edildi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; Oda yönetimi olarak Kırklareli’deki istihdamın arttırılarak, ekonominin canlanması için bugüne kadar yapılan ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ziyaretin ardından Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası personelinin hal ve hatırlarını sorup, hayırlı çalışmalar diledi.