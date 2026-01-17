Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'ye ait Söğüt işletmesini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden kapsamlı bilgiler aldı.

PAZARYERİ GÜNDEM

BİLECİK (İGFA) - Ziyaret kapsamında tesis bünyesinde sürdürülen üretim süreçleri, mevcut kapasite durumu ve devam eden yatırımlar yerinde incelendi. İşletme yetkilileriyle detaylı değerlendirmelerde bulunan Vali Sözer, yürütülen faaliyetlerin bölge ekonomisine sağladığı katkıları yakından ele aldı.

İncelemelerinin ardından işletme çalışanlarıyla da bir araya gelen Vali Sözer, personelle sohbet ederek emekleri için teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Sözer, Gübretaş Söğüt işletmesinde gerçekleştirilen yatırımların yalnızca Bilecik'e değil, ülke ekonomisine de önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak; üretim, istihdam ve sürdürülebilirlik açısından bu tür yatırımların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gerçekleştirilen ziyaret, kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.