Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentin tarihine ışık tutan Bilecik Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette müzedeki eserleri inceleyen Vali Sözer, Bilecik'in binlerce yıllık geçmişini yansıtan arkeolojik ve etnografik koleksiyonlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren müzenin, Bilecik'in köklü tarihini, kültürel zenginliğini ve Anadolu medeniyetlerine ev sahipliği yapan mirasını ziyaretçilere tanıttığı ifade edildi.

Vali Faik Oktay Sözer, ziyaret sonunda yaptığı değerlendirmede, tarihi ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurgularken, müze çalışanlarına özverili gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Vali Sözer, Bilecik'in kültürel mirasının tanıtımında müzenin önemli bir rol üstlendiğini belirtti.