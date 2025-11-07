Tokat'ta Reşadiye Belediye Başkanı Ergül Ünal, hastane ziyareti sırasında yaşlı bir hastanın hasta yatağı talebine anında yanıt vererek, belediye ekiplerini harekete geçirdi.

Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Reşadiye Belediye Başkanı Ergül Ünal, hastane ziyareti sırasında yatalak bir hastanın hasta yatağı ihtiyacını duyunca hemen müdahale etti. Başkan Ünal, talebi bizzat dinleyerek zabıta ekiplerine gerekli talimatı verdi.

Belediye ekipleri, hasta yatağını temin ederek Soğukpınar köyündeki adrese kısa sürede teslim etti. Başkan Ünal, 'Belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için çalışıyoruz. Özellikle yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlarımıza desteğimizi artırarak sürdüreceğiz' dedi.

Hastanın yakınları, Başkan Ünal ve belediye ekiplerine hızlı destekleri için teşekkür etti.