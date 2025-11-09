Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin farklı köylerde yürüttüğü denetim ve önleyici kolluk faaliyetlerinde toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çakmak Köyü mülki sınırları içerisinde yapılan devriye sırasında 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

Saçlımüsellim Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen devriye faaliyetinde 6 Fas uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, Serem Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Gemici Köyü sınırları içerisinde yapılan kontrol sırasında 12 Afganistan, 1 Cezayir ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 14 göçmen yakalandı. Demirköprü Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince Eskiköy kırsalında yapılan denetimlerde 3 Afganistan, 2 İran ve 1 Irak uyruklu olmak üzere 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Farklı zaman ve yerlerde yakalanan toplam 29 düzensiz göçmen, gerekli işlemleri sonrasında Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne (GGM) teslim edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında hudut bölgelerinde ve kırsal alanlarda denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.