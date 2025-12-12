TBMM'nin kurduğu çocuk suçluluğunu araştırma komisyonunda görev yapacak milletvekilleri Resmi Gazete'de yayımlanan kararla resmen belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm yönleriyle incelenmesi, koruyucu-önleyici mekanizmaların geliştirilmesi ve çocukların toplumsal yaşama daha etkin katılımının sağlanması amacıyla kurulan TBMM Meclis Araştırma Komisyonunun üyelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı kararla oluşturulan komisyon, çocuk suçluluğuna neden olan sosyal, ekonomik ve psikolojik etkenleri araştırarak çözüm önerileri geliştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile komisyonun görev alacak milletvekili üyeleri resmen belirlenmiş oldu.

Komisyonun, çocukların korunmasına yönelik politika ve uygulamaların güçlendirilmesi için hazırlayacağı raporun Meclis'e sunulması bekleniyor.