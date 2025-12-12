Bunlar da ilginizi çekebilir

HSK Genel Kurulu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün teklifi üzerine aldığı kararla, idari yargı çevrelerini modernize etti.

ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan HSK kararı ile yeni kurulan Antalya, Diyarbakır ve Kayseri Bölge İdare Mahkemeleri'nin yargı çevrelerini dikkate alarak bazı İdare ve Vergi Mahkemeleri'nin yargı çevrelerini yeniden belirlendi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nun 10 Aralık 2025 tarihli ve 1640 sayılı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni Bölge Adliye Mahkemeleri etkisiyle mahkemeler yeniden düzenlendi.

