Bursa Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında iş birliği protokolleri, Yeşil Şehir Eylem Planı oy birliği ile kabul edildi. Harmancık'ta atık tesisi kurulması onaylanırken, Ercüment Yılmaz ve Hasiye Yiğitbay Aydın'ın belediyede üst düzey atamaları resmileşti.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

11. olağan meclis toplantısının 1. birleşiminde; Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Diplomasi Araştırmaları Derneği arasında hazırlanan Genel İş Birliği Protokolünün kabul edilmesi ve protokol kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerle birlikte gerektiğinde özel/ek protokolleri imzalamak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının yetkilendirilmesi ile ilgili yazısı ile ilgili verilen kararlar oy birliği ile kabul edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre ve doğa dostu projeler geliştirmek amacıyla 'Yeşil Şehir Eylem Planı' çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bursa'nın çevresel zorluklarına çözüm bulunmasına ve sürdürülebilir ve dirençli yollarla kentsel kalkınmasına yardımcı olacak altyapı yatırımları gibi ayrıntılı eylemleri içeren plan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerine anlatıldı.Gündem maddelerinin ve önergelerin görüşüldüğü oturumda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Cihat Kahraman tarafından 'Bursa Yeşil Şehir Eylem Planı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Yeşil Şehir Eylem Planı'nın Bursa'nın geleceği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Plan ve Bütçe Komisyonunun, İnsani su kullanım hakkı çerçevesinde hanelerde yaşayanların kullanmış oldukları aylık su miktarının 1/5'inin ücretsiz olarak verilmesi ile ilgili raporu da yine meclisten oy birliği ile geçti.

Çevre ve Sağlık Komisyonu'nun Harmancık ilçesi sınırlarında bulunan alanda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi kurulması talebi ile ilgili raporu da oy birliği ile karara bağlandı.

Öte yandan gündem maddeleri sonrasında belediye üst düzey atamalarında Ercüment Yılmaz Dış İlişkiler Dairesi Başkan Vekili olarak, Hasiye Yiğitbay Aydın Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkan Vekili olarak resmi atamaları tamamlandı.