Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzeybatı kesimleri bugün sağanak yağış alırken, diğer bölgelerde hava açık ve sıcak olacak.

BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Kasım Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Marmara ve Ege'nin kuzeybatısında yer yer sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde aralıklı yağış öngörülüyor.

Yurdun geri kalan kesimlerinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken, sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek.

Rüzgar ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.